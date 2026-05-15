Samsun'daki rüşvet operasyonunda 2 tutuklama

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 1'i ifadesi sonrası salıverildi. Profesörler İ.K. ve Ü.B. çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, Prof. Dr. M.G.Ö., Doç. Dr. H.S.C., ilaç mümessili A.E. ve medikalciler C.D. ile H.U., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emre ÖNCEL/SAMSUN,

