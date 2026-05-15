Samsun'daki rüşvet operasyonunda 2 tutuklama
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 1'i ifadesi sonrası salıverildi. Profesörler İ.K. ve Ü.B. çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, Prof. Dr. M.G.Ö., Doç. Dr. H.S.C., ilaç mümessili A.E. ve medikalciler C.D. ile H.U., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emre ÖNCEL/SAMSUN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı