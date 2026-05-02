Samsun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Samsun'un Ladik ilçesinde sabah etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Ladik ilçesinde geceden itibaren etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Hava sıcaklığının 3 dereceye düştüğü ilçede, Ladik Akdağ Kayak Merkezi çevresi buz tuttu, etraf beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışıyla çam ormanları da beyaza büründü.
Bölgede kar yağışı devam ediyor.
Kaynak: AA / Göktürk Bayrak