Samsun'un Yakakent İlçesinde Kar Kalınlığı 1,5 Metreyi Buldu
Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, Uzunkız Yaylası'nda yaşamı olumsuz etkiliyor. Yakakent Belediyesi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Samsun'un Yakakent ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.
İlçeye bağlı Uzunkız Yaylası'nda devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kar kalınlığının 1,5 metreye çıktığı yaylada Yakakent Belediyesi ekipleri kapanan yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel