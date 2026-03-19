Yakakent'te Kaymakam Taşyapan ve Belediye Başkanı Aydoğdu'dan yaşlılara ziyaret

Samsun'un Yakakent ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçenin en yaşlı vatandaşlarından Gülsün Yanık ve Ünzile Apaydın ziyaret edildi.

Yakakent Kaymakamı Muhammed Sadi Taşyapan ve Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, 102 yaşındaki Gülsün Yanık ile 97 yaşındaki Ünzile Apaydın'ı evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Taşyapan, bayramların birlik ve beraberliğin güçlendiği özel günler olduğunu belirterek, "İlçemizin en yaşlı vatandaşlarından olan büyüklerimizi ziyaret ederek bayramlarını kutlamak istedik. Büyüklerimiz bizim için her zaman kıymetlidir." dedi.

Aydoğdu ise her zaman yaşlıların yanında olduklarını dile getirerek, "İlçemizin en yaşlı büyüklerini ziyaret ederek bayramlarını tebrik ettik. Kendilerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz." diye konuştu.