Yakakent'te Kaymakam Taşyapan ve Belediye Başkanı Aydoğdu'dan yaşlılara ziyaret

Bayram dolayısıyla Yakakent Kaymakamı ve Belediye Başkanı, ilçenin en yaşlı vatandaşlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçenin en yaşlı vatandaşlarından Gülsün Yanık ve Ünzile Apaydın ziyaret edildi.

Yakakent Kaymakamı Muhammed Sadi Taşyapan ve Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, 102 yaşındaki Gülsün Yanık ile 97 yaşındaki Ünzile Apaydın'ı evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Taşyapan, bayramların birlik ve beraberliğin güçlendiği özel günler olduğunu belirterek, "İlçemizin en yaşlı vatandaşlarından olan büyüklerimizi ziyaret ederek bayramlarını kutlamak istedik. Büyüklerimiz bizim için her zaman kıymetlidir." dedi.

Aydoğdu ise her zaman yaşlıların yanında olduklarını dile getirerek, "İlçemizin en yaşlı büyüklerini ziyaret ederek bayramlarını tebrik ettik. Kendilerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş
Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin

Telefonda Arakçi'ye fena çıkışmış: Bari biz buradayken yapmayın
Ne dediyse oldu! Galatasaray Hamit Altıntop'u maalesef haklı çıkardı

Ne dediyse oldu! Galatasaray Hamit'i maalesef haklı çıkardı
12 ülkeden İran'a çağrı! Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş

12 ülkeden İran'a çağrı! Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
6 puanlık maçta kazanan Kayserispor

Küme düşme hattı alev alev
Ne dediyse oldu! Galatasaray Hamit Altıntop'u maalesef haklı çıkardı

Ne dediyse oldu! Galatasaray Hamit'i maalesef haklı çıkardı
İran saldırıları enerji hattını vurdu: Kuveyt'te rafineriler durdu

İran saldırıları kilit vurdurdu! O ülke rafinerileri kapattı
Orhan Gencebay taburcu edildi

Ünlü sanatçıdan sevindiren haber