Salıpazarı ilçesi beyaz örtüyle kaplandı
Samsun'un Salıpazarı ilçe merkezi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası buzlanma ve dona karşı uyarılarda bulunuldu.
İlçede kar yağışı özellikle yüksek kesimler olan Güzelvatan, Tahnal, Gökçebaşı, Esatçiftliği, Karayonca, Tacalan ve Sulaca mahallelerinde etkisini gösterdi.
Kar yağışının ardından yüksek kesimlerde buzlanma ve dona karşı uyarıda bulunuldu.