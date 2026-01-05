Haberler

Havza'da tarihi Kurt Köprü'ye bağlantı yolu çalışmaları devam ediyor

Samsun'un Havza ilçesindeki 7 asırlık Kurt Köprü, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yol çalışmalarının tamamlanması ile turizme kazandırılacak. 400 metrelik bağlantı yolu, köprüyü ziyaret edenlerin ulaşımını kolaylaştıracak.

Samsun'un Havza ilçesinde 7 asırlık mescitli Kurt Köprü'yü turizme kazandırmak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen bağlantı yolu çalışmaları devam ediyor.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İstavroz Çayı üzerindeki Kurt Köprü'nün Samsun Bafra kara yolundan bağlantısını sağlayan 12 kilometrelik yolun köprüye ulaşımını sağlayan 400 metrelik bölümünde Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında Yol Yapım Daire Havza Şube Şefi Semih Deniz'den bilgi aldı.

Ayvat, 400 metrelik yolun köprüye ulaşım için önemli olduğunu ifade ederek, "Burası dar, dik ve araç trafiğine uygun değildi. Yapılan çalışmaların tamamlanması ile birlikte tarihi köprüyü görmeye gelenler araçları ile aşağıya kadar inebilecekler. İnşallah burada yapılacak yatırımlar ile 700 yıllık tarihi Kurt Köprü Samsun turizminin önemli destinasyonlarından biri olacak." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise yürütülen çalışmanın bölge için önemli olduğuna değinerek, "Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan ve ekibine ilçemize katkılarından dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaymakam Ayvat ve Başkan İkiz'e Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ve Kayabaşı Mahallesi Muhtarı Bekir Erden eşlik etti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
