Üye Girişi
Haberler

Samsun'un Çevre Sorunlarına Gençlerden Fotoğraf Yarışması

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenen 'Gençlerimizin Objektifinden Samsun'un Çevre Sorunları' fotoğraf yarışmasının ödül töreni yapıldı. Yarışmada birinci olan Görkem Bulut'a ödülü verildi.

Türkiye Çevre Haftası kapsamında, "Gençlerimizin Objektifinden Samsun'un Çevre Sorunları" fotoğraf yarışması gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, OMÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve OMÜ Çevre Topluluğu tarafından düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Mühendislik Fakültesi konferans salonunda yapıldı.

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nurdan Gamze Turan, buradaki konuşmasında, küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri, hızlı nüfus artışı, bilinçsizce doğaya atılan atıklar, sağlıksız kentleşme gibi sorunların hava, su ve toprak kirliliğine, dünyanın doğal dengesinin bozulmasına yol açarak insanlığın geleceğini, doğal hayatı tehdit ettiğini anlattı.

Bilinçsizce çevreyi kirletmenin küresel boyutlara ulaştığını vurgulayan Turan, "Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli şey, yaşanabilir bir dünyadır. Herkes sağlıklı, dengeli bir doğal çevrede yaşama hakkına sahiptir. Hepimizin bilmesi gereken, doğanın yaşamak için insanoğluna ihtiyacı olmadı ama insanoğlunun yaşamını devam ettirebilmek için doğaya ihtiyaç duymasıdır. Herkesin çevreyi koruma konusunda üzerine düşen görevi yapma mecburiyeti vardır." dedi.

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Feryal Akbal ise bu yıl Dünya Çevre Günü'nün temasının, "Doğa için eylem" olarak belirlendiğini dile getirerek, özellikle genç nesillerin çevre konularına ilgisi ve katılımının gelecek için umut verici olduğunu kaydetti.

Daha sonra yarışmada birinci olan OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Görkem Bulut, ikinci OMÜ Vakfı Kolejinden Beray Ada Göçer ve üçüncü OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Denizhan Tuna'ya ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Samsun Çevre Güncel Haberler

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

 Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

 18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

Bakmadan Geçme

Filenin Sultanları maçı ne zaman 12 Haziran Çarşamba? Süper Lig ne zaman başlıyor 2024-25? #9917 Steam çöktü mü? 12 Haziran Çarşamba Steam sorun mu var? Karne tebrik mesajları, en güzel karne tebrik mesajları nelerdir? 2024 en güzel karne tebrik mesajları. 12 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Örnek karne görüşleri 2024! Öğretmenler için karne görüşleri örnekleri nelerdir? Karne görüşü örnekleri 2024! Karne görüşü ne yazılır? Öğretmen karne görüşleri örnekleri! 12 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 12 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 12 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 12 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 12 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı

Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title