Samsun'un Çevre Sorunlarına Gençlerden Fotoğraf Yarışması

Türkiye Çevre Haftası kapsamında, "Gençlerimizin Objektifinden Samsun'un Çevre Sorunları" fotoğraf yarışması gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, OMÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve OMÜ Çevre Topluluğu tarafından düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Mühendislik Fakültesi konferans salonunda yapıldı.

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nurdan Gamze Turan, buradaki konuşmasında, küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri, hızlı nüfus artışı, bilinçsizce doğaya atılan atıklar, sağlıksız kentleşme gibi sorunların hava, su ve toprak kirliliğine, dünyanın doğal dengesinin bozulmasına yol açarak insanlığın geleceğini, doğal hayatı tehdit ettiğini anlattı.

Bilinçsizce çevreyi kirletmenin küresel boyutlara ulaştığını vurgulayan Turan, "Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli şey, yaşanabilir bir dünyadır. Herkes sağlıklı, dengeli bir doğal çevrede yaşama hakkına sahiptir. Hepimizin bilmesi gereken, doğanın yaşamak için insanoğluna ihtiyacı olmadı ama insanoğlunun yaşamını devam ettirebilmek için doğaya ihtiyaç duymasıdır. Herkesin çevreyi koruma konusunda üzerine düşen görevi yapma mecburiyeti vardır." dedi.

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Feryal Akbal ise bu yıl Dünya Çevre Günü'nün temasının, "Doğa için eylem" olarak belirlendiğini dile getirerek, özellikle genç nesillerin çevre konularına ilgisi ve katılımının gelecek için umut verici olduğunu kaydetti.

Daha sonra yarışmada birinci olan OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Görkem Bulut, ikinci OMÜ Vakfı Kolejinden Beray Ada Göçer ve üçüncü OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Denizhan Tuna'ya ödülleri verildi.