Samsun'da silahlı kavgada tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı

Bafra'da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.K. adlı şahıs, yanındaki tüfekle ateş açarak 2 kişiyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaçan zanlıların yakalanması için polis çalışma başlattı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı.

Gazipaşa Mahallesi Köprülü Sokak'ta F.A. (26) ve U.C. (27) ile A.K. (17) ve A.Ç.Ü. (20) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.K. yanındaki tüfekle ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda saçmaların isabet ettiği F.A. ağır, U.C. ise hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan A.K. ve A.Ç.Ü'nün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Emre Dilek
