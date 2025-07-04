Samsun'un Ayvacık ilçesinde toprak kayması
Samsun'un Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, Yenice Mahallesi'nde toprak kaymasına yol açtı. 45 haneye ulaşımı sağlayan yol kısmen kapandı, ancak ekiplerin çalışmalarıyla yol tamamen açıldı.
Samsun'un Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi.
İlçede etkili olan sağanak sonucu Yenice Mahallesi'nde 45 haneye ulaşımın sağlandığı yolda toprak kayması oluştu.
Toprak kayması sonucu yol kısmen ulaşıma kapandı. Olayın ardından bölgeye ekipler sevk edilerek, yolda güvenlik önlemi alındı.
Yürütülen çalışmanın ardından yol, tamamen ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Ebru Şencan - Güncel