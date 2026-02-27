Haberler

Samsun'un 4 ilçede eğitime 'kar' engeli

Samsun'un 4 ilçede eğitime 'kar' engeli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Asarcık, Salıpazarı, Terme ve Kavak ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Taşımalı eğitim veren okullarda da eğitime ara verildi.

SAMSUN'un 4 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı okullar tatil edildi, taşımalı eğitime de 1 gün ara verildi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Asarcık, Salıpazarı, Terme ve Kavak ilçelerinde bazı okullarda ve taşımalı eğitim veren okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Bu kapsamda Asarcık'ta tüm taşımalı okullarda, Salıpazarı'nda Tahnal İlkokulu ve Ortaokulu, Terme'de Ambartepe İlkokulu ve Ortaokulu ile Kavak'ta Mahmutbeyli İlkokulu ile Akbelen Ortaokulu'nda 27 Şubat Cuma günü eğitim yapılmayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Ne diyeceği merak konusuydu: İşte Öcalan'ın yeni mesajının tam metni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Sahaya giren taraftar Messi'yi yere düşürdü

"Nereden nereye" dedirten görüntü!
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Aynı detaya dikkat çektiler! Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu

Usta oyuncuların filmleri aratmayan aşk hikayesi kalplere dokundu
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi

Bölge alev alev! Rusya ve İran'dan peş peşe hamleler geldi