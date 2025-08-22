Samsun'un 101 yıl sonra kavuştuğu istiklal madalyasının takdimiyle ilgili toplantı düzenlendi

Samsun'un 101 yıl sonra kavuştuğu İstiklal Madalyası'nın takdim edilmesiyle ilgili Vali Orhan Tavlı başkanlığında toplantı düzenlendi.

Samsun Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Milli Mücadele Meşalesi'nin yakıldığı, 19 Mayıs şehri Samsun'un 101 yıl sonra kavuştuğu İstiklal Madalyası'nın takdimiyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendiği belirtildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesince Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda Samsun Valisi Orhan Tavlı, başkanlığında düzenlenen toplantıya Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Soruç, Baro Başkan Yardımcısı Merve Kişçi Davran, TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davetliler katıldı.

Toplantıda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayelerinde Gazi Meclis'te gerçekleştirilen törende İstiklal Madalyası'nın Samsun halkı adına Vali Orhan Tavlı'ya takdim edildiği video izlendi.

Valilik Özel Kalem Müdürü Köknal Karabiber İstiklal Madalyası'yla ilgili sunum yaptı.

Toplantının ardından katılımcılarla birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kadar Samsun Müzesi'nde sergilenecek İstiklal Madalyası ziyaret edildi.

Açıklamada, "Bu vesilesiyle bir kez daha, İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve Cumhuriyet'imizin banisi, Türkiye Reisicumhuru Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Madalyası'yla Samsun'umuzu taltif eden Gazi Meclis'imizin muzaffer mebuslarını, Kurtuluş Savaşı'mızı zaferle taçlandıran aziz şehitlerimizi ve kahramanlarımızı sonsuz minnet, şükran ve rahmetle yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

TBMM tarafından 1924 yılında İstiklal Madalyası'yla ödüllendirilen Milli Mücadele'nin sembol şehirlerinden Samsun'a, İstiklal meşalesinin yakıldığı zorlu günlerde gösterdiği kahramanlık dolayısıyla TBMM Şeref Holü'nde 7 Ağustos 2025'te düzenlenen törenle "İstiklal Madalyası" takdim edilmişti.