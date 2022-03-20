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Kar yağışı etkili oluyor

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Karlı yoldan görüntüler Karlı yoldan araçların geçişi Kar yağışından görüntüler Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı merkezde ve Tokat-Sivas kara yolunda etkisini sürdürüyor.

Karlı yoldan görüntüler

Karlı yoldan araçların geçişi

Kar yağışından görüntüler Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı merkezde ve Tokat-Sivas kara yolunda etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle Tokat-Sivas kara yolu 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde ve Kızıliniş mevkisinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kara yolları ekipleri yolda küreme ve tuzlama çalışması yapıyorlar.

Kar yağışının sürdüğü kent merkezinde belediye ekipleri tuzlama ve küreme çalışması yaptılar.

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

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