Samsun Terme'de otomobil su kanalına devrildi, 2 kişi yaralandı

Samsun Terme'de otomobil su kanalına devrildi, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İ.Ş. idaresindeki 55 KY 198 plakalı otomobil, Kocaman Mahallesi'nde su kanalına devrildi.
Kazada sürücü İ.Ş. ile otomobilde bulunan H.T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA