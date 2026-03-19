Terme'de bayramlaşma töreni düzenlendi

Samsun'un Terme ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen programa Salıpazarı Kaymakamı ve Terme Kaymakam Vekili Ahmet Faruk Beyazıt, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Tugay Bayırtarla, Belediye Başkanı Şenol Kul, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Programda protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaşarak sohbet etti.

Bayramlaşma programının ardından Beyazıt ile Kul, beraberlerindekilerle İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek görevli personelin bayramını kutladı.

Daha sonra Terme Devlet Hastanesini ziyaret eden Kaymakam Beyazıt ve Başkan Kul, sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınlarının bayramını tebrik ederek hastalara acil şifalar diledi.