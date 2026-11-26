Samsun Tekkeköy'de ehliyetsiz sürücünün aracının karıştığı kazada 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Tekkeköy'de iki aracın çarpışması sonrası üçüncü aracın da karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılırken, sürücü belgesi bulunmayan hafif ticari araç sürücüsü hakkında idari işlem uygulandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
K.D. (23) idaresindeki 55 RV 233 plakalı hafif ticari araç ile A.A. (68) yönetimindeki RI 504 FZ yabancı plakalı otomobil, Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, önce bariyere, ardından aynı yönde seyreden E.S'nin (30) kullandığı 55 ABT 953 plakalı panelvana çarptı.
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü K.D. ile beraberindeki A.A. (57), Ö.B. (31), O.C.S. (9) ve R.A. (24) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edilen K.D. hakkında idari işlem uygulandı.