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Samsun Tekkeköy'de biber yüklü kamyon devrildi, 2 kişi yaralandı, yol kapandı

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Samsun Tekkeköy'de biber yüklü kamyon devrildi, 2 kişi yaralandı, yol kapandı
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Samsun Tekkeköy'de biber yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken yola saçılan biberler nedeniyle kapanan yol, temizlik sonrası yeniden trafiğe açıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde biber yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ali A. (45) yönetimindeki 55 K 2429 plakalı kamyon, Atatürk Bulvarı ve Adnan Kahveci Bulvarı Kavşağı yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile kamyonda bulunan Berkan Y. (25) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kamyonda bulunan biberler yola saçıldı.

Trafik polisleri bölgede yol güvenliğini sağlarken, kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, devrilen kamyonun kaldırılması ve yola saçılan biberlerin toplanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
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