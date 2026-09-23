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Samsun Tekkeköy'de aracın çarptığı 68 yaşındaki kişi 17 gün sonra yaşamını yitirdi

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 5 Eylül'de geri manevra yapan aracın çarptığı 68 yaşındaki kişi, tedavi gördüğü hastanede 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hakkında gözaltı kararı verilen sürücü H.D, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, H.D'nin kullandığı 55 SS 718 plakalı araç, 5 Eylül'de Kirazlık Mahallesi 748. Sokak Örnek Sanayi Tramvay Durağı'nda geri manevra yaptığı sırada Recep Keskin'e (68) çarptı.

Ağır yaralanan Keskin, sağlık ekiplerince Canik ilçesindeki özel hastaneye kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Keskin, dün 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Hakkında gözaltı kararı verilen H.D, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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