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Samsun Salıpazarı'nda Terme Çayı'nın su seviyesi yükseldi, yetkililer uyardı

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Samsun Salıpazarı'nda sağanağın ardından Terme Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Yüksek kesimlerde yağış sürerken yetkililer vatandaşları dere yatakları ve su kenarlarından uzak durmaları, heyelan ve toprak kaymasına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde etkili olan sağanağın ardından ilçe merkezinden geçen Terme Çayı'nın su seviyesi yükseldi.

Yüksek kesimlerde devam eden yağışlar nedeniyle Terme Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesi üzerine yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yetkililer, özellikle dere yatakları ve su kenarlarından uzak durulmasını, sağanağın yol açabileceği heyelan ve toprak kaymalarına karşı tedbirli olunmasını istedi.

Kaynak: AA
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