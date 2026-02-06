Haberler

Samsun'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar 3 araca zarar verdi

Samsun'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar 3 araca zarar verdi
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi ve 3 aracın üzerinde hasar oluştu. Belediye ekipleri, devrilen ağaçları kaldırarak yolu ulaşıma açtı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçların devrilmesi sonucu 3 araç zarar gördü.???????

Salıpazarı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Gökçeli Mahallesi'nde bazı ağaçlar kökünden söküldü.

Dalları kırılan ağaçlar, yol kenarında park halinde bulunan 3 aracın üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Salıpazarı Belediyesi ekipleri, devrilen ağaçları kaldırarak yolu ulaşıma açtı.

Hasar gören araçlar da bölgeden götürüldü.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel





