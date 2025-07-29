Samsun Salıpazarı'nda Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Samsun Salıpazarı'nda Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çıkan orman yangını, yerel vatandaşların ihbarı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çıkan orman yangını, kısa sürede söndürüldü.

İlçeye bağlı Esatçiftliği Mahallesi Irmakiçi mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla yangın, büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
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