Samsun Salıpazarı'nda baraj inşaatında işçinin kolu taş kırma makinesinde koptu

Samsun Salıpazarı'nda baraj inşaatında işçinin kolu taş kırma makinesinde koptuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Salıpazarı'ndaki baraj inşaatında çalışan 22 yaşındaki işçi, kolunu taş kırma makinesine kaptırdı. Kolu omuz bölgesinden kopan işçi, kopan koluyla Çarşamba Devlet Hastanesi'nden Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yapımı devam eden Salıpazarı İçme ve Sulama Barajı'nın inşaat sahasındaki iş kazasında kolu kopan işçi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, baraj şantiyesinde çalışan H.S. (22), kolunu taş kırma makinesine kaptırdı.
Kazada H.S'nin kolu omuz bölgesinden koptu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.
H.S, kopan koluyla birlikte kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nden Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA