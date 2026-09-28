Haberler

Samsun Salıpazarı'nda baraj inşaatında işçinin kolu taş kırma makinesinde koptu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Salıpazarı'nda baraj inşaatında işçinin kolu taş kırma makinesinde koptu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Salıpazarı'ndaki baraj inşaatında çalışan 22 yaşındaki işçi, kolunu taş kırma makinesine kaptırdı. Kolu omuz bölgesinden kopan işçi, kopan koluyla Çarşamba Devlet Hastanesi'nden Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yapımı devam eden Salıpazarı İçme ve Sulama Barajı'nın inşaat sahasındaki iş kazasında kolu kopan işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, baraj şantiyesinde çalışan H.S. (22), kolunu taş kırma makinesine kaptırdı.

Kazada H.S'nin kolu omuz bölgesinden koptu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

H.S, kopan koluyla birlikte kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nden Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Fon krizinin ardından altın uyarısı! TMD Başkanı Yılmaz: Ons yıl sonuna kadar 4.500-5.000 doları görebilir

Altın fonu olanlar dikkat! Ons için 5 bin dolar sinyali
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geç gelen şöhretin acı gerçeği! Ünlü olduğuna pişman oldu

Geç gelen şöhretin acı gerçeği! Ünlü olduğuna bin pişman oldu
Erman Toroğlu'nun Yunan kadınlarıyla ilgili sözleri şaşkına çevirdi

Neler diyorsun hocam! Yunan kadınları için söyledikleri şoke etti
74 yaşındaki Bülent Ersoy'un dansı olay oldu

Bülent Ersoy'un dansı olay oldu
Fon soruşturmasında kritik madde! Etkin pişmanlık için iki kat ödeme şartı

Milyarlık vurgunda kurtuluşun bedeli belli oldu! Tek şart var
Buzdolabına koyduğu stres oyuncağı oynarken patladı! Ankara'da 11 yaşındaki çocuğun ayağında 2. derece yanık

Buzdolabına koyduğu oyuncak elinde patladı! Ayağı yandı
Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi

Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi, ortalık fena karıştı
Fener'in yıldızı tatilde! 3 günde resmen servet harcadı

Görüntüdeki ismi tanımayan yok! Parayı su gibi harcadı