Samsun'da 19 Mayıs coşkusu kırmızı-beyaz ışıklarla sahile yansıdı

Samsun'un Atakum sahili, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında YEDAŞ tarafından kırmızı-beyaz ışıklarla süslendi. Vatandaşların büyük ilgisini çeken görsel şölen, 20 Mayıs'a kadar sürecek.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), milli mücadelenin meşalesinin yakıldığı Samsun'da, 19 Mayıs coşkusunu sahil şeridine taşıdı. Atakum sahilinin bir kısmındaki aydınlatma direklerinde bulunan lambalar, bayram dolayısıyla kırmızı-beyaz olacak şekilde düzenledi. Sahil şeridinde görsel bir şölen oluşturan kırmızı-beyaz aydınlatma, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan YEDAŞ Samsun İşletme Şefi Hasan Hüseyin Yavuz, "Cumhuriyetin doğduğu şehir Samsun'dan 19 Mayıs ruhunu yansıtmak amacıyla Atakum sahilinin bir kısmını kırmızı-beyaz ışıklarla boyadık. Yanan her kırmızı ışıkta milli mücadele ruhunu, yanan her beyaz ışıkta ise geleceğe umudu gördük. 19 Mayıs ruhunun ilk adımının atıldığı Samsun'da başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Bu aydınlatmaların montajını 16 Mayıs'ta yaptık. 20 Mayıs tarihinde de eski haline döndüreceğizö dedi.

Haber: Gökhan İÇKİLLİ – Kamera: Berkay YILDIZ / SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
