Samsun Müzesinde minikler deneysel kazı yaptı

Müzeler Haftası kapsamında Samsun Müzesi'nde 5-8 yaş arası çocuklara yönelik kazı deneyim atölyesi düzenlendi. Minikler, arkeolog ve sanat tarihçileri eşliğinde deneysel kazı yaparak kültürel miras bilinci kazandı.

Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından 2026 yılı için belirlenen "Müzeler bölünmüş bir dünyayı birleştiriyor" teması doğrultusunda Samsun Müzesinde sergi, konser ve atölye etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Samsun Müzesi uzmanlarından sanat tarihçisi Rafet Karaçal, etkinlikle çocuklara arkeolojiyi tanıtmayı ve kültürel miras bilinci kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Çocukların geleceğin kültür mirası koruyucuları olduğunu belirten Karaçal, "Kazı deneyim atölyesinde çocuklara arkeolojiyi tanıtmayı ve onlardaki merak duygusunu bilinçli bir bilgi arayışına dönüştürmeyi hedefliyoruz. Etkinliği 5-6 yaş grubunda iki ayrı grupla gerçekleştiriyoruz." dedi.

Karaçal, çocukların kazı sürecini uygulamalı olarak öğrendiğini ifade ederek, "Çocuklar arkeolog ve sanat tarihçileri eşliğinde kazı yaparak eserlerin toprak altından müzeye varan yolculuğuna tanıklık ediyor. Bu deneyim sırasında hem eğleniyor hem öğreniyorlar." diye konuştu.

Etkinlik sonunda çocuklara rozet ve kitap hediye edildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
