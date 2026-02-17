Haberler

Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 14 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Samsun'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 24 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Operasyon, 10 ilde eş zamanlı olarak yapıldı ve şüphelilerin hesaplarında toplam 2 milyar 598 milyon lira işlem hacmi tespit edildi.

Samsun merkezli 10 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yasa dışı bahis suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Samsun merkezli, Ordu, İstanbul, Mersin, Düzce, Trabzon, Çanakkale, Balıkesir, Kars ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 10 şüpheli serbest bırakıldı.

Yapılan incelemelerde şüphelilere ait hesaplarda toplam 2 milyar 598 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
