Samsun Merkezli FETÖ Operasyonunda 7 Gözaltı

Samsun merkezli düzenlenen operasyonla FETÖ/PDY'ye yönelik 7 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ'nün askeri ve öğrenci mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin ardışık arandıkları ve örgüt ile bağlantılı oldukları belirlendi.

SAMSUN merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri ve öğrenci mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma yürüttü. 13 Ekim'de Samsun merkezli Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep, Şırnak ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda çeşitlik meslek gruplarında bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, örgütün yapılanmasında faaliyet yürüttükleri, hücresel haberleşme ağı olarak kullandığı operasyonel hatlarla irtibatlı oldukları, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları, daha önce işlem görmüş mahrem imamlarla bağlantılarının bulunduğu, Bank Asya hesap hareketleri ile ByLock kullanıcılarının mesaj içeriklerinde isimlerinin geçtiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli bugün adliyeye sevk edilirken, 2 şüphelinin ise sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
