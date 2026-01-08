Samsun merkezli 19 ilde "çocuk müstehcenliği" operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Samsun'da düzenlenen 'çocuk müstehcenliği' operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 17'si adli kontrolle serbest bırakıldı.
Samsun merkezli 19 ilde düzenlenen "çocuk müstehcenliği" operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "çocuk müstehcenliği" suçuna yönelik adli ve projeli çalışma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheliden 20'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 20 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 Ocak'ta Samsun merkezli 19 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 zanlı gözaltına alınmıştı.???????