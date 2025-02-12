Samsun Kavak'ta Karla Mücadele Devam Ediyor

Samsun'un Kavak ilçesine bağlı 91 mahallede etkisini sürdüren karla mücadele sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kavak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, çoğunluğu kırsalda olan mahallelerde kar yağışının vatandaşların yaşamını olumsuz etkilememesi için çalışmalara aralıksız devam ettikleri bildirildi.

Koordineli olarak çalışmalarını sürdüren ekiplerin, 91 mahallede ulaşımı açık tutmak için gayret sarfettikleri belirtildi.

Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün ise tedbirlerin önceden alınması sayesinde çalışmalarda aksama yaşanmadığını vurgulayarak, "Çalışmalar kar yağışı son bulunana kadar devam edecek şekilde planlandı. Herhangi acil bir durum için de vatandaşlarımızın ilgili birimlere başvurabileceği tüm iletişim kanalları açık tutulmaktadır." ifadelerini kullandı.