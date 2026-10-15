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Samsun Kavak'ta hafif ticari araç yayaya çarptı, Sultan Aracı ağır yaralandı

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Samsun Kavak'ta hafif ticari araç yayaya çarptı, Sultan Aracı ağır yaralandı
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Samsun'un Kavak ilçesinde 13 Ekim günü saat 16.30 sıralarında hafif ticari aracın çarptığı Sultan Aracı (48) ağır yaralandı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücü Sefa Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN'un Kavak ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı Sultan Aracı (48) ağır yaralandı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücü Sefa Y. (19) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, 13 Ekim günü saat 16.30 sıralarında Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sefa Y.'nin kullandığı 05 AEG 074 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken, yoldan karşıya geçmeye çalışan Sultan Aracı'ya çarptı. Kazada Sultan Aracı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastanede tedaviye alındı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Sefa Y.'yi gözaltına aldı. Dün adliyeye sevk edilen sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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