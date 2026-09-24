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Samsun İlkadım'da kaçakçılık operasyonunda 40 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi

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Samsun İlkadım'da kaçakçılık operasyonunda 40 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi
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Samsun İlkadım'da kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonda 40 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi ve 1 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 40 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada 40 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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