Samsun Havza'daki selin ilk anları kamerada

SAMSUN'un Havza ilçesinde meydana gelen selin ilk anları, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Havza ilçesinde 12 Mayıs'ta sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, derelerin taşması ile yerini sele bıraktı. Sel suları, cadde ve sokaklarda bulunan araçları sürükledi. Selin ilk anları, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı