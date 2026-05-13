Sel meydana gelen Havza'da ekipler için seyyar mutfak oluşturuldu

Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketi sonrasında temizlik çalışmaları devam etmekte. Bu süreçte, çalışan ekipler için seyyar mutfak kurularak destek sağlandı.

Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel sonrasında çalışan ekipler için seyyar mutfak kuruldu.

Şiddetli yağış sonrası ilçe merkezinden geçen derelerin taşmasıyla büyük bölümü sular altında kalan ilçe merkezinde temizlik çalışması devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'a bağlı ekipler, kepçe, iş makineleri ve vidanjörlerle ilçe merkezinden çamur, moloz ve suyu boşaltmaya çalışıyor.

Çalışmalara katılan ekipler için Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay tarafından seyyar mutfak oluşturuldu.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErdem Erdem:

Vay be! Havza'daki arkadaşlar çok zor günler yaşamışlar demek! Seyyar mutfak kurulması gerçekten çok güzel bir inisiyatif ama bu felaketler yaşanmasaydı daha iyi olurdu tabii ki!

Haber YorumlarıEda Yalçın:

Devlet kurumları yerine getiremediği görevleri sivil kuruluşlar yapıyor, bu böyle giderse başımıza neler gelir belli değil.

Haber YorumlarıGüher Kurt:

yani bu seyyar mutfak şeyi güzel güzel ama asıl sorun kadın işçilerin bu tür acil durumlarda neden ön saflarda yer almadığı değil mi? her zaman erkekler ön planda erkekler çalışıyor sonra da onlar kurtarıcı oluyor falan. bu sistem zaten cinsiyetçi kurgulanmış ve seyyar mutfak bunun üstünü kapatıyor sadece.

