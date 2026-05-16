Samsun'un Havza ilçesindeki selin ardından 2624 personel ile 1200 gönüllü görev aldı

Samsun Valiliği, Havza ilçesinde meydana gelen sel ve su taşkınlarının ardından bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 12 Mayıs'ta Samsun geneli için meteorolojik uyarı yapılmasının ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki 23 afet grubunun Valilik koordinasyonunda toplandığı, 17 ilçe AFAD merkezinin aktif hale getirildiği belirtildi.

Kuvvetli yağış sonucu Havza ilçesinde Hacı Osman Deresi'nin taşmasıyla İcadiye, 25 Mayıs, Bahçelievler, Medrese, Çay ve Yeni Mescit mahallelerinde su taşkını meydana geldiği aktarılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 137 vaka ihbarı ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, Valilik koordinasyonunda AFAD, Büyükşehir Belediyesi, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, Havza Kaymakamlığı ve belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Defterdarlığı, YEDAŞ, Türk Kızılay ve ilgili kurum ekiplerinin bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

Selin ardından müdahale, hasar tespit, onarım, temizlik, gıda temini ve psikososyal destek çalışmalarının aralıksız sürdüğü vurgulanan açıklamada, İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı ile Samsun Valiliği tarafından afetten etkilenenlerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ödenek aktarıldığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 2624 personel, 1200 AFAD ve akredite sivil toplum kuruluşu gönüllüsünün görev aldığı belirtilerek, çalışmalarda 362 kara aracı ile 132 iş makinesinin kullanıldığına işaret edildi.

Bölgede çalışmaların sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sel ve su taşkınının yaraları büyük koordinasyon ve gösterilen özverili çalışmalarla hızla sarılmakta olup, ilk dakikadan itibaren ortaya koymuş oldukları özverili gayretleri için başta AFAD Başkanlığımız, Samsun Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm kurumlarımızın yöneticilerine ve personeline, sivil toplum kuruluşlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyor, su taşkınlarından etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çalışmalarımıza ve afetten zarar gören vatandaşlarımıza ve esnafımıza destek olunmaya devam edilmektedir."