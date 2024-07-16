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Samsun Havza'da bulunan fizik tedavi merkezinde günde 250 hasta tedavi görüyor

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Samsun'un Havza ilçesindeki Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde günde yaklaşık 250 hasta tedavi görüyor. Merkezde konaklamak isteyen misafirler ve tedavi gören hastalar için 19 odada 42 yatak ve termal havuzlar bulunuyor.

Samsun'un kaplıcalarıyla ünlü Havza ilçesindeki Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde günde yaklaşık 250 hasta tedavi görüyor.

OMÜ bünyesinde 2019 yılında kurulan merkezde fizik tedaviye ihtiyaç duyan hastalara hizmet sunulurken, hastalar ilçenin sıcaklığı 53 dereceyi bulan kaplıcalarından yararlanma imkanı da buluyor.

Merkezde, konaklamak isteyen misafirler ve tedavi gören hastalar için 19 odada 42 yatak ve termal havuzlar yer alıyor.

OMÜ Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. İlker İlhanlı, AA muhabirine, boyun, sırt, bel, kalça, diz ve eklem ağrıları çeken hastaların merkezde şifa bulduğunu anlattı.

Uzman ekiple birlikte günde yaklaşık 250 hastayı merkezde tedavi ettiklerini ifade eden İlhanlı, "Fıtıklar, kireçleme, kemik erimesi, iltihaplı ve iltihapsız eklem romatizmaları da ilgi alanlarımızın içinde. Bunun dışında damar tıkanıklığı olan veya beyin kanaması sonucunda inme ve felç geçirmiş hastalarımızın rehabilitasyonu, omurilik yaralanmasına bağlı olarak felçler, bunun dışında lenfodem ve ortopedik bir kısım hastalıkların tedavileri yine fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimleri tarafından gerçekleştirilmektedir." dedi.

Prof. Dr. İlhanlı, OMÜ Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne Karadeniz Bölgesi'nin tamamından ve İç Anadolu'nun bir kısmında hasta geldiğine işaret ederek, "Tüm çevre il ve ilçelerden hasta kabulümüz mevcut. Sağlık turizmi kapsamında uluslararası hasta kabulü için çalışmalarımız devam etmekte. Ayrıca özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızdan çok yoğun şekilde ilgi görmekteyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Havza Sağlık Güncel Haberler

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