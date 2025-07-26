Samsun Havza'da Anız Yangını Evde Hasara Yol Açtı

Samsun Havza'da Anız Yangını Evde Hasara Yol Açtı
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Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangını, bir evin çatısını ve bahçesindeki kümesleri zarar gördü. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almayı başardı.

Samsun'un Havza ilçesinde anız yangınının sıçradığı evde hasar meydana geldi.

Karşıyaka Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde anız bulunan biçilmiş tarlada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliğine ekipleri sevk edildi.

Anız yangını, Rıza Erden'e ait tek katlı eve de sıçradı.

Havza Belediyesi ekiplerinin de arazözlerle destek verdiği çalışma sonucu yangın söndürüldü.

Alevlerin sıçradığı evin çatısı ile bahçesinde bulunan kümesler hasar gördü.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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