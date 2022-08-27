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Samsun gündem haberleri | AK Parti Kavak İlçe Teşkilatından Kaymakam Atar'a ziyaret

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Samsun gündem haberleri | AK Parti Kavak İlçe Teşkilatından Kaymakam Atar'a ziyaret

Samsun haber: AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Faruk Atar'ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Faruk Atar'ı makamında ziyaret etti.

Bakır, görevine yeni başlaması dolayısıyla Atar'a başarılar diledi.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Bakır, "Amacımız bölgemizin kalkınmasına katkı sunmaktır. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım her konuda size destek vermeye hazırız. Birlikte yol haritası çizerek ilçemiz adına ne yapılması gerekiyorsa üstesinden geleceğimize inanıyorum." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Atar da elinden gelen hizmeti yapacağını belirterek, "İnşallah hep birlikte el ele vererek Kavak için ne yapılması gerekiyorsa gerek siyasi, gerek sivil toplum temsilcileri, gerekse devlet temsilcileri olan bizler ile her türlü sıkıntının üstesinden geleceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Günay - Güncel

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