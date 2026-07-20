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Samsun'da teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Samsun'da teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde 19 Temmuz'da alabora olan teknede bulunan 6 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi ise hala kayıp. Arama çalışmaları 68 personel, 11 bot ve 2 helikopterle sürüyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, içerisinde 6 kişinin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çarşamba ilçesi Costal mevkisinde dün alabora olan teknedeki Ekrem D'nin (37) bulunması için bölgede geniş çaplı operasyon yürütülüyor.

Arama kurtarma çalışmalarına, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD, 68 personel, 8 araç, 11 bot, 2 dron ve 2 helikopter katıldı.

Ekiplerce denizde cansız bedenlerine ulaşılan Zübeyde D. (42) ve Mehmet D'nin (51) cenazeleri defnedilmek üzere memleketleri Kayseri'ye gönderildi.

Çarşamba ilçesi Costal mevkisinde, 19 Temmuz'da içerisinde aynı aileye mensup 6 kişinin bulunduğu 4,5 metre uzunluğundaki tekne, rüzgarlı hava ve dalgaların etkisiyle alabora olmuştu.

Denizde mahsur kalan aile üyelerinden Kadir Ç. (31) kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başarırken, Rabia Ç. (25) ve Rana D. (22) bölgeye ulaşan ekiplerce kurtarılmış, ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu denizde kaybolan Zübeyde D. (42) ve Mehmet D'nin (51) cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA / Veysel Altun
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