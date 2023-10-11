Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Yeşilbaş Ördekler Görüntülendi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan, Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne gelen yeşilbaş ördekler görüntülendi.

19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında yer alan ve 56 bin hektar büyüklüğündeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'de yaban hayatının korunduğu en önemli sulak alanlar arasında bulunuyor.

Bugüne kadar 365 kuş türünün yaşadığı belirlenen deltada dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 24 kuş türünün 15'i gözlemlenip kayıt altına alındı.

Yeşilbaş ördek de deltada görülen kuş türleri arasında yer alıyor.

Sonbaharda Türkiye'ye gelen yeşilbaş ördekler, kış aylarını kuş cennetinde geçiriyor, mart ayından itibaren ise geldikleri bölgeye dönüyor.

Deltada bulunan zengin ot türleriyle beslenen ördeklerden erkek bireyler, baş bölgesindeki parlak yeşil renkle öne çıkıyor.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yaklaşık 30 bin yeşilbaş ördeğin bulunduğu tahmin ediliyor.