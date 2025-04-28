Samsun'daki Heyelanda Hayatını Kaybeden Baba ve İki Kızı Defnedildi

1) SAMSUN'DAKİ HEYELANDA HAYATINI KAYBEDEN BABA VE 2 KIZI, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelana ilişkin 2 gözaltı (5)

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Samsun'daki heyelanda hayatını kaybeden Adem Kaya ile çocukları Açelya ve Ayla Kaya için Terme ilçesi Akçay Karaçalı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akrabaları ve vatandaşlar katıldı. Yan yana konulan tabutlarda yakınları gözyaşı döktü. Alınan helallik sonrası baba ve 2 çocuğu, İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Heyelandan yaralı olarak kurtarılan anne Çiğdem Kaya ise cenazeye ambulansla getirildi.