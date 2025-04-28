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Samsun'daki Heyelanda Hayatını Kaybeden Baba ve İki Kızı Defnedildi

Samsun'daki Heyelanda Hayatını Kaybeden Baba ve İki Kızı Defnedildi
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Samsun'da meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Adem Kaya ve kızları Açelya ile Ayla Kaya için cenaze töreni düzenlendi. Törene yerel yönetim temsilcileri ve çok sayıda insan katıldı. Yaralı olarak kurtulan anne ise ambulansla törene getirildi.

1) SAMSUN'DAKİ HEYELANDA HAYATINI KAYBEDEN BABA VE 2 KIZI, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Samsun'daki heyelanda hayatını kaybeden Adem Kaya ile çocukları Açelya ve Ayla Kaya için Terme ilçesi Akçay Karaçalı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akrabaları ve vatandaşlar katıldı. Yan yana konulan tabutlarda yakınları gözyaşı döktü. Alınan helallik sonrası baba ve 2 çocuğu, İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Heyelandan yaralı olarak kurtarılan anne Çiğdem Kaya ise cenazeye ambulansla getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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