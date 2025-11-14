Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

B.K.'nın (30) kullandığı 55 ATL 216 plakalı otomobil, S.H. (63) idaresindeki 67 AL 235 plakalı hafif ticari araç, M.Y. (37) yönetimindeki 55 RB 121 plakalı cip ve E.K.Y.'nin (31) kullandığı 57 ACR 322 plakalı otomobil, Samsun Ordu kara yolu Dikbıyık Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta çarpıştı.

Kazada, sürücülerden E.K.Y. ve S.H. ile araçlarda bulunan C.H. (67) ve G.K. (29) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.