Samsun'da zincirleme kaza: 8 yaralı

SAMSUN - Samsun'da meydana gelen 4 araçlı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi otogar girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halinde ilerleyen Mustafa G. yönetimindeki 55 D 6138 plakalı dolmuş, Güngör K. idaresindeki 35 AVR 322 plakalı otomobil, Üşler Ö.'nün kullandığı 06 BG 9365 plakalı otomobil ve Yasemin B. yönetimindeki 37 ABD 874 otomobil zincirleme halde birbirlerine çarptı.

Çarpma sonucu, 55 D 6138 plakalı dolmuş sürücüsü Mustafa G. ve dolmuşta bulunan Oğuzhan A., Azra K., Yusuf A., Havva A., Cemal Ö. ile 35 AVR 322 plakalı otomobilde bulunan Şaduman K. ve Anıl K. yaralandılar.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.