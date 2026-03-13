Haberler

19 Mayıs ilçesinde zeytin ve ceviz bahçelerinde budama uygulaması yapıldı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin ve ceviz yetiştiricilerine yönelik uygulamalı budama eğitimi düzenledi. Eğitimde doğru budama teknikleri ve ağaç sağlığının önemi vurgulandı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından zeytin ve ceviz bahçelerinde budama uygulaması gerçekleştirildi.

Yeşilköy Mahallesi'nde düzenlenen uygulamalı eğitimde, zeytin ve ceviz yetiştiriciliği yapan üreticilere doğru budama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitim sırasında teknik ekipler tarafından doğru budamanın ağaç sağlığı, verim ve ürün kalitesi üzerindeki olumlu etkileri anlatılırken, üreticilerin soruları da cevaplandırıldı.

Yetkililer, üreticilerin bilgi ve tecrübelerini artırmaya yönelik eğitim ve uygulama çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

