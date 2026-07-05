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Kavak'ta otomobil çarpan kadın hayatını kaybetti

Kavak'ta otomobil çarpan kadın hayatını kaybetti
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Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

İş servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 32 yaşındaki Zeynep Kor'e, Kavak-Asarcık kara yolu Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş Üst Geçidi mevkisinde otomobil çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, iki çocuk annesi Kor'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA / Meryem Argüç
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