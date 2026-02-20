Haberler

Yolcu otobüsünün yan yattığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir yolcu otobüsünün refüje çarpıp yan yatması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri de paylaşıldı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde yolcu otobüsünün refüje çarpıp, yan yattığı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında İlkadım ilçesi Toybelen mevkisi Samsun-Ankara kara yolunda meydana geldi. Ankara'dan Gürcistan'a giden M.İ.'nin kullandığı MT-009-RO plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak refüje çarpıp, yan yattı. Şoför M.İ. (57) ile yolcular Z.Ç. (38), A.P. (60), S.A. (55), Z.A. (56), G.A. (23) ve N.L. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yan yatan otobüste sıkışan yolcuları bulundukları yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaza anının güvenlik kamerası ortaya çıktı. Kamera kaydında, otobüsün refüje çarpıp yan yattığı görüldü.

