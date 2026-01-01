Haberler

Samsun'da kar yağışı; ulaşım aksadı

Samsun'da kar yağışı; ulaşım aksadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, trafikte aksamalara ve zorluklara sebep oldu. Motosiklet ve kuryelere trafiğe çıkma yasağı getirildi.

SAMSUN'DA AKŞAM SAATLERİNDE KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Samsun kent merkezinde akşam saatlerinde yoğunluğu artan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle bazı araçlar yollarda kaldı, özellikle yokuşlu bölgelerde sürücüler zor anlar yaşadı. Motosiklet araçları ve kuryelerin saat 21.00'den sonra trafiğe çıkışı yasaklandı.

Kar yağışının kısa sürede etkisini artırmasıyla birlikte bazı araçlar yokuş yukarı çıkmakta güçlük çekerken, trafikte aksamalar meydana geldi. Sürücüler ilerlemekte zorlanırken, belediye ekiplerinin tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Olumsuz hava koşullarına rağmen kar yağışı, çocuklar için eğlenceye dönüştü. Kentin farklı noktalarında sokağa çıkan çocuklar kartopu oynayarak karın keyfini çıkartı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

MOTOSİKLET VE KURYELERE TRAFİĞE ÇIKMA YASAĞI

Kent merkezindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Samsun Valiliği saat 21.00 itibariyle her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışını ikinci bir duyuruya kadar kısıtlandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle, bu akşam saat 21.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı tedbir amaçlı olarak ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmıştır. Şehrimizi etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımıza ait ekiplerimiz 24 saat esasıyla görev yapmaya devam etmekte olup, buzlanma ve don olayı nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Acil durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildiriniz" ifadelerine yer verildi.

Gökhan İÇKİLLİ- Berkay YILDIZ / SAMSUN, –

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'un 5 ilçesinde ilçesinde eğitime kar arası

İstanbul'un 5 ilçesinde okullar tatil edildi
Türkiye'nin yarısında okullar tatil! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda

Türkiye'nin yarısında okullar tatil! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda
Türkiye'nin en soğuk noktası belli oldu: Bolu'da termometreler eksi 21,3'ü gösterdi

Ne Erzurum ne de Kars! İşte Türkiye'nin en soğuk ili
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
İsviçre'de yeni yıl eğlencesinde şiddetli patlama! Çok sayıda can kaybı var

Dünya şokta! Yılbaşı partisi kana bulandı, çok sayıda ölü var
İnfial yaratan tufan kehaneti! Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı

Dünyayı ayağa kaldıran kehanet! Apar topar gözaltına aldılar
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı

Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı
İstanbul'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında

Aç bırakılan 2 aylık bebek öldü