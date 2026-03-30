Samsun'da otomobilin çarptığı 82 yaşındaki yaya yaşamını yitirdi
Samsun'un Atakum ilçesinde bir otomobilin çarptığı 82 yaşındaki yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
Nurettin Gündoğdu (75) idaresindeki 34 FK 3662 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Bulvarı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Baydemir'e (82) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Baydemir, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan sürücü Gündoğdu adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü