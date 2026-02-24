Samsun'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, 25 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, yaya bir adama çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden 67 yaşındaki Hüseyin Sözen'in durumu sağlık ekipleri tarafından bildirildi. Sürücü gözaltına alındı.
Oğuzhan S'nin (25) kullandığı 55 EU 707 plakalı otomobil, Yörükler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaya olarak ilerleyen Hüseyin Sözen'e (67) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Sözen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Emre Dilek