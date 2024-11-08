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Samsun'da Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası: 1 Ölü 1 Yaralı

Samsun'da Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası: 1 Ölü 1 Yaralı
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobilin yaya geçidinde motosiklete çarpması sonucu 78 yaşındaki Mahmut Keskin hayatını kaybetti, 69 yaşındaki Yunus Emre Akyüz yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Keskin'in tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde otomobil, yaya geçidinde sürücüsünün yolun karşısına geçmek istediği motosiklete çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü Yunus Emre Akyüz (69) yaralanırken, arkasındaki Mahmut Keskin (78), hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun-Sinop kara yolunda Bafra ilçe merkezindeki bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Samsun yönüne giden E.Ş. (46) yönetimindeki 02 ACA 369 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Yunus Emre Akyüz'ün kullandığı 55 HA 565 plakalı motosiklete çarptı. Savrulan motosikletin sürücüsü Yunus Emre Akyüz ile arkasındaki Mahmut Keskin ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Mahmut Keskin doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü E.Ş. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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