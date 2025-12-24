Çarşamba'da 1220 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi
Çarşamba ilçesinde yapılan operasyonda 1220 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Jandarma, iş yerinde arama yaparak adli işlem başlattı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı tütün ve tütün mamulü ticaretiyle mücadele kapsamında bir iş yerinde arama yapıldı.
Aramada, 1220 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi, iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel