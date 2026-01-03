Haberler

Evde çıkan yangında kayınvalide ile gelini öldü

Güncelleme:
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 90 yaşındaki yatalak hasta Zeynep Kaya ve gelini Tuğba Kaya hayatını kaybetti. Olayda, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, ancak ikili dumandan etkilenerek yaşamlarını yitirdi.

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde müstakil evde çıkan yangında yatalak hasta Zeynep Kaya (90) ile gelini Tuğba Kaya (38), hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Göl Mahallesi Gençlik Caddesi'nde Mustafa Kaya'ya ait müstakil evde, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yatalak hasta Zeynep Kaya ile gelini Tuğba Kaya'nın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Zeynep ve Tuğba Kaya'nın cansız bedenleri, otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

