Samsun'da yangın; 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Kızılkese Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında İsmail Ay'a ait ahşap evde yangın çıktı. Yangın büyüyüp yanındaki kullanılmayan Ahmet Öztürk'e ait ahşap eve de sıçradı. Yangını fark eden çevredekiler ilk olarak tankerlerle yangına müdahale etmeye çalıştı. Ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yoğun çalışmasıyla yangın saat 03.30 sıralarında kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Alevlerin çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürüldüğü belirtildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.